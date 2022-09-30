Ракетный удар по Днепру: спасатели нашли тело третьего погибшего

Фото: спасатели нашли тело третьего погибшего в результате удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)

Спасатели завершили поисковую операцию на месте ночного ракетного удара россиян по транспортному предприятию в Днепре. Они обнаружили тело третьего погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.