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Ракетный удар по Днепру: спасатели нашли тело третьего погибшего

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Пятница 30 сентября 2022 17:34
Ракетный удар по Днепру: спасатели нашли тело третьего погибшего Фото: спасатели нашли тело третьего погибшего в результате удара по Днепру (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Спасатели завершили поисковую операцию на месте ночного ракетного удара россиян по транспортному предприятию в Днепре. Они обнаружили тело третьего погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Спасатели обнаружили тело третьего погибшего во время атаки на транспортное предприятие Днепра. Поисковая операция завершена", - написал он.

Всего в результате ночного удара российского "Искандера", три человека погибли, пятеро пострадали.

Напомним, российские ракеты уничтожили транспортное предприятие в Днепре. Там сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

Ранее было известно о двух погибших в результате вражеской атаки.

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Днепр ракетный удар
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