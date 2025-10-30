Ракетний удар по Дніпру: у місті постраждав інфраструктурний об’єкт

Атака на Україну 30 жовтня

У ніч на четвер, 30 жовтня, Російська Федерація здійснила масований комбінований удар по території України, спрямований на енергетичну та цивільну інфраструктуру. Росіяни застосували аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети, ракети Х-101, а також ударні дрони типу "Шахед". Через масовану атаку на Україну Польщі підняла свою авіацію.

Під ударами росіян опинились: Київ та область, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Івано-Франківськ, Кіровоградська, Миколаївська, Вінницька, Черкаська, Львівська та Чернівецькі області. Через атаку в Україні запровадили вимкнення світла.

Внаслідок атаки на Вінниччину у лікарні від поранень померла 7-річна дівчинка.