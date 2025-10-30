Ракетный удар по Днепру: в городе пострадал инфраструктурный объект

Атака на Украину 30 октября

В ночь на четверг, 30 октября, Российская Федерация осуществила массированный комбинированный удар по территории Украины, направленный на энергетическую и гражданскую инфраструктуру. Россияне применили аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты, ракеты Х-101, а также ударные дроны типа "Шахед". Из-за массированной атаки на Украину Польша подняла свою авиацию.

Под ударами россиян оказались: Киев и область, Запорожье, Ивано-Франковск, Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Винницкая, Черкасская, Львовская и Черновицкая области. Из-за атаки в Украине ввели отключение света.

В результате атаки на Винницкую область в больнице от ранений умерла 7-летняя девочка.