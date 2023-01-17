Ракетний удар по будинку в Дніпрі: кількість жертв зросла до 45

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі 14 січня зросла до 45 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Резніченко повідомив, що рятувальники, поліцейські, міська та обласна влада принесли квіти в пам'ять про безневинні життя, які забрали росіяни, до потрощеного будинку.

"За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6-ро дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 14 січня під час чергової масованої атаки російські війська вдарили ракетою Х-22 по багатоповерхівці у Дніпрі.

Як стало відомо, внаслідок атаки російських терористів 236 квартир були зруйновані так, що їх неможливо буде відновити.

У Дніпрі 17 січня оголосили про завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару по багатоповерхівці.

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