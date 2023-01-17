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Ракетный удар по дому в Днепре: количество жертв возросло до 45

Фото: Ракетный удар по дому в Днепре (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитрий Браславский

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре 14 января возросло до 45 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"По уточненной информации, российская ракета убила 45 человек, среди них 6 детей", - говорится в сообщении.

Резниченко сообщил, что спасатели, полицейские, городские и областные власти принесли цветы в память о невинных жизни, которые забрали россияне, к разбитому дому.

Напомним, что 14 января во время очередной массированной атаки российские войска ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

Как стало известно, в результате атаки российских террористов 236 квартир были разрушены так, что их невозможно восстановить.

В Днепре 17 января объявили о завершении поисково-спасательной операции на месте удара по многоэтажке.

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