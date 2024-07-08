Ракетний обстріл України: відомо про 21 загиблого, майже 70 постраждалих
Сьогодні, 8 липня, близько о 09:40, російські терористи завдали ударів по низці регіонів України. Наразі відомо про 21 загиблого та 68 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.
Терористи обстріляли:
- Київ;
- Київську область;
- Дніпро;
- Кривий Ріг;
- Донецьку область.
Київ
Ворог завдав удару по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок чого загинули двоє людей. Усі служби працюють на місці та розбирають разом з перехожими завали.
Зокрема було частково зруйновано багатоповерхову будівлю у Соломʼянському районі, внаслідок чого загинули семеро людей.
Уламки пошкодили авто та фасад будинку в Голосіївському та Шевченківському районах. Також руйнування є у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах.
Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/UA_National_Police)
Київська область
Відомо про одного постраждалого.
Кривий Ріг
Згідно з даними Офісу генерального прокурора, кількість поранених зросла до 42.
Також відомо про 10 загиблих.
"Пошуково-рятувальна операція триває", - додає нацполіція.
Дніпропетровська область
Двоє людей отримали поранення внаслідок пошкодження багатоквартирного будинку.
Зокрема відомо про пошкодження ще 20 приватних будинків.
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