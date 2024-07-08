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Ракетний обстріл України: відомо про 21 загиблого, майже 70 постраждалих

Понеділок 08 липня 2024 13:57
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Ракетний обстріл України: відомо про 21 загиблого, майже 70 постраждалих Фото: наслідки обстрілу Києва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 липня, близько о 09:40, російські терористи завдали ударів по низці регіонів України. Наразі відомо про 21 загиблого та 68 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Терористи обстріляли:

  • Київ;
  • Київську область;
  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Донецьку область.

Київ

Ворог завдав удару по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок чого загинули двоє людей. Усі служби працюють на місці та розбирають разом з перехожими завали.

Зокрема було частково зруйновано багатоповерхову будівлю у Соломʼянському районі, внаслідок чого загинули семеро людей.

Уламки пошкодили авто та фасад будинку в Голосіївському та Шевченківському районах. Також руйнування є у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах.

Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/UA_National_Police)

Київська область

Відомо про одного постраждалого.

Кривий Ріг

Згідно з даними Офісу генерального прокурора, кількість поранених зросла до 42.

Також відомо про 10 загиблих.

"Пошуково-рятувальна операція триває", - додає нацполіція.

Дніпропетровська область

Двоє людей отримали поранення внаслідок пошкодження багатоквартирного будинку.

Зокрема відомо про пошкодження ще 20 приватних будинків.

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