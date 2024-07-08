Ракетний обстріл України: відомо про 21 загиблого, майже 70 постраждалих

Сьогодні, 8 липня, близько о 09:40, російські терористи завдали ударів по низці регіонів України. Наразі відомо про 21 загиблого та 68 постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

Терористи обстріляли: Київ;

Київську область;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Донецьку область. Київ Ворог завдав удару по дитячій лікарні "Охматдит", внаслідок чого загинули двоє людей. Усі служби працюють на місці та розбирають разом з перехожими завали. Зокрема було частково зруйновано багатоповерхову будівлю у Соломʼянському районі, внаслідок чого загинули семеро людей. Уламки пошкодили авто та фасад будинку в Голосіївському та Шевченківському районах. Також руйнування є у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах. Фото: наслідки обстрілу Києва (t.me/UA_National_Police) Київська область Відомо про одного постраждалого. Кривий Ріг Згідно з даними Офісу генерального прокурора, кількість поранених зросла до 42. Також відомо про 10 загиблих. "Пошуково-рятувальна операція триває", - додає нацполіція. Дніпропетровська область Двоє людей отримали поранення внаслідок пошкодження багатоквартирного будинку. Зокрема відомо про пошкодження ще 20 приватних будинків.