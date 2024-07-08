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У Кривому Розі внаслідок обстрілу багато загиблих і поранених

Понеділок 08 липня 2024 12:06
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У Кривому Розі внаслідок обстрілу багато загиблих і поранених Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Кривому Розі внаслідок російської атаки загинули десять осіб, ще 31 людина отримала поранення.

Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

За його словами, у місті зафіксовано декілька влучань. У тому числі - по адміністративній будівлі промислового підприємства.

"Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", - заявив Вілкул.

За його словами, наразі працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Атака на Україну

8 липня російські окупанти здійснили масштабний ракетний обстріл території України. Повітряну тривогу було оголошено по всій країні. За попередньою інформацією, ворог використав для атаки балістичні та інші ракети. Також над українським повітряним простором було помічено підйом винищувачів МІГ-31К.

Внаслідок обстрілів пролунали вибухи у Кривому Розі та Кропивницькому районі.

Окупанти не оминули й столицю України - Київ. Зафіксовано падіння уламків ракет у Солом'янському, Дніпровському та Голосіївському районах міста. Крім того, росіяни вдарили по дитячій лікарні Охматдит. Більше інформації про обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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