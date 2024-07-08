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Ракетный обстрел Украины: известно о 21 погибшем, почти 70 пострадавших

Понедельник 08 июля 2024 13:57
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Ракетный обстрел Украины: известно о 21 погибшем, почти 70 пострадавших Фото: последствия обстрела Киева (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 июля, около 09:40, российские террористы нанесли удары по ряду регионов Украины. Сейчас известно о 21 погибшем и 68 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Террористы обстреляли:

  • Киев;
  • Киевскую область;
  • Днепр;
  • Кривой Рог;
  • Донецкую область.

Киев

Враг нанес удар по детской больнице "Охматдет", в результате чего погибли два человека. Все службы работают на месте и разбирают вместе с прохожими завалы.

В частности, было частично разрушено многоэтажное здание в Соломенском районе, в результате чего погибли семь человек.

Обломки повредили авто и фасад дома в Голосеевском и Шевченковском районах. Также разрушения есть в Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском районах.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/UA_National_Police)

Киевская область

Известно об одном пострадавшем.

Кривой Рог

Согласно данным Офиса генерального прокурора, количество раненых выросло до 42.

Также известно о десяти погибших.

"Поисково-спасательная операция продолжается", - добавляет Нацполиция.

Днепропетровская область

Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома.

В частности, известно о повреждении еще 20 частных домов.

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