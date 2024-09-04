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Ракетний обстріл Львова: кількість загиблих зросла до семи, серед них троє дітей

Фото: наслідки обстрілу Львова (t.me/andriysadovyi)
Автор: Сергій Пишкін

У Львові внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу кількість загиблих зросла до семи. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігоря Клименка.

Як повідомив Клименко, рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей. 

Станом на 9:09 відомо про сімох загиблих у Львові, серед яких троє дітей. 

Перед цим голова МВС розповідав, що внаслідок обстрілу близько 40 людей отримали поранення. Також були пошкоджені півсотні багатоквартирних та приватних будинків, а працівники Державної служби надзвичайних ситуацій врятували 12 людей

 

Фото: наслідки обстрілу Львова (t.me/Klymenko_MVS)

"Працюють психологи, розгорнутий оперативний штаб. Поліція приймає заяви від постраждалих мешканців, перевіряє, чи немає потерпілих у сусідніх будинках. У разі необхідності будуть розгорнуті Пункти Незламності", - додав Клименко.

Більшість постраждалих об'єктів - історична спадщина 

В ефірі телемарафону міський голова Львова Андрій Садовий відзначив, що російські терористи атакували два райони міста - Франківський та Залізничний. В деяких місцях досі ще є вогонь. 

"Більшість пошкоджених об'єктів - це все історична спадщина. 70 будинків загалом зазнали уражень...Так виглядає, що це була комбінована атака. І ракети й дрони", - розповів Садовий. 

Масований обстріл у ніч на 4 вересня 

У ніч на 4 вересня російські терористи атакували Україну ракетами та дронами. Перед обстрілом ворог підняв у небо літаки Ту-22М3 та МіГ-31К, а також запустив ударні БпЛА типу Shahed. 

У Львові, як й згадувалось вище, росіяни вдарили по двох районах міста

Також вибухи лунали й у Кривому Розі. Пізніше стало відомо, що терористи поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Була зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.

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