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Ракетный обстрел Львова: количество погибших возросло до семи, среди них трое детей

Фото: последствия обстрела Львова (t.me/andriysadovyi)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове в результате сегодняшних ночных обстрелов количество погибших возросло до семи. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Министерства внутренних дел (МВД) Игоря Клименко.

Как сообщил Клименко, спасатели достали из-под завалов тела еще двух человек.

По состоянию на 9:09 известно о семи погибших во Львове, среди которых трое детей.

Перед этим глава МВД рассказывал, что в результате обстрела около 40 человек получили ранения. Также были повреждены полсотни многоквартирных и частных домов, а работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) спасли 12 человек.

 

Фото: последствия обстрела Львова (t.me/Klymenko_MVS)

"Работают психологи, развернут оперативный штаб. Полиция принимает заявления от пострадавших жителей, проверяет, нет ли пострадавших в соседних домах. В случае необходимости будут развернуты Пункты Незламности", - добавил Клименко.

Большинство пострадавших объектов - историческое наследие

В эфире телемарафона городской голова Львова Андрей Садовой отметил, что российские террористы атаковали два района города - Франковский и Железнодорожный. В некоторых местах до сих пор еще есть огонь. 

"Большинство поврежденных объектов - это все историческое наследие. 70 домов в целом получили поражения ... Так выглядит, что это была комбинированная атака. И ракеты и дроны", - рассказал Садовой. 

Массированный обстрел в ночь на 4 сентября

В ночь на 4 сентября российские террористы атаковали Украину ракетами и дронами. Перед обстрелом враг поднял в небо самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К, а также запустил ударные БпЛА типа Shahed. 

Во Львове, как и упоминалось выше, россияне ударили по двум районам города

Также взрывы раздавались и в Кривом Роге. Позже стало известно, что террористы попали по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Было разрушено здание гостиницы с 1 по 3 этажи.

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