Ракетний обстріл Києва: кількість поранених знову зросла

Станом на зараз відомо про:

одного загиблого ;

; 11 поранених, серед яких п'ять були госпіталізовані. Іншим медики надали допомогу на місці.

Як пише Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС), ліквідація наслідків обстрілу продовжується:

Голосіївський район - згоріло п'ять автомобілів, пошкоджено газову трубу, ліквідовано пожежу в бізнес-центрі. Наразі також проводиться підготовка до розбору завалів;

- згоріло п'ять автомобілів, пошкоджено газову трубу, ліквідовано пожежу в бізнес-центрі. Наразі також проводиться підготовка до розбору завалів; Шевченківський район - ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі. Тривають роботи з розбирання конструкцій;

- ліквідовано пожежу в адміністративній будівлі. Тривають роботи з розбирання конструкцій; Печерський район - ліквідовані пожежі автомобіля та гаражу.

"До роботи залучені 120 рятувальників і понад 30 одиниць техніки. Інформація оновлюється", - додає ДСНС.

Обстріл Києва та області

Російські терористи систематично здійснюють атаки на українські території, що становить серйозну небезпеку для мирного населення та його безпеки. У таких ударах використовують різноманітне озброєння, включаючи ракетні системи, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та авіабомби.

Сьогодні зранку, 20 грудня, російські військові здійснили чергову ракетну атаку на столицю України - місто Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунало кілька вибухів.

Згодом Київська міська державна адміністрація (КМДА) оприлюднила інформацію та зображення руйнувань, які спричинив цей обстріл.