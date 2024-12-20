Ракетний обстріл Києва: кількість поранених знову зросла

У Києві зросла кількість поранених до 11 внаслідок ранкової ракетної атаки. Ліквідація наслідків триває.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Станом на зараз відомо про:
Як пише Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС), ліквідація наслідків обстрілу продовжується:
"До роботи залучені 120 рятувальників і понад 30 одиниць техніки. Інформація оновлюється", - додає ДСНС.
Російські терористи систематично здійснюють атаки на українські території, що становить серйозну небезпеку для мирного населення та його безпеки. У таких ударах використовують різноманітне озброєння, включаючи ракетні системи, артилерію, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та авіабомби.
Сьогодні зранку, 20 грудня, російські військові здійснили чергову ракетну атаку на столицю України - місто Київ. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунало кілька вибухів.
Згодом Київська міська державна адміністрація (КМДА) оприлюднила інформацію та зображення руйнувань, які спричинив цей обстріл.
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