Ракетный обстрел Киева: количество раненых снова возросло

В Киеве возросло количество раненых до 11 в результате утренней ракетной атаки. Ликвидация последствий продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
По состоянию на сейчас известно о:
Как пишет Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), ликвидация последствий обстрела продолжается:
"К работе привлечены 120 спасателей и более 30 единиц техники. Информация обновляется", - добавляет ГСЧС.
Российские террористы систематически осуществляют атаки на украинские территории, что представляет серьезную опасность для мирного населения и его безопасности. В таких ударах используют разнообразное вооружение, включая ракетные системы, артиллерию, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и авиабомбы.
Сегодня утром, 20 декабря, российские военные совершили очередную ракетную атаку на столицу Украины - город Киев. После объявления воздушной тревоги в столице прозвучало несколько взрывов.
Впоследствии Киевская городская государственная администрация (КГГА) обнародовала информацию и изображения разрушений, которые вызвал этот обстрел.
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