Ракетний катер, аеродроми та нафтові об'єкти: СБУ показала нові результати 40-денної операції

Служба безпеки України за тиждень уразила десятки об'єктів у тилу РФ - серед них аеродроми, системи ППО, нафтодобувна платформа та ракетний катер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Йдеться про результати сороковаденної операції СБУ, яку затвердив президент України Володимир Зеленський. Мета кампанії - знизити воєнно-економічний потенціал РФ.
Минулого тижня бійці служби завдали ударів по військових об'єктах, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, логістиці та морських цілях держави-агресора.
На території тимчасово окупованого Криму та в Ростовській області СБУ уразила:
Під ударом опинилися й об'єкти на воді:
СБУ продовжує бити по джерелах фінансування війни РФ. Уражено:
Окремо бійці СБУ вдарили по місцях дислокації ФСБ РФ:
Тим часом бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили пускову установку та радар зенітного комплексу С-400 на території тимчасово окупованого Криму.
Розвідники спалили техніку просто на бойовій позиції в ніч проти 26 липня.
Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський розповів про нові наміри глави Кремля щодо мобілізації.
За його словами, диктатор планує залучити від трьохсот до п'ятисот тисяч осіб після виборів до Держдуми РФ, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня.
Нагадаємо, українські захисники також вдарили по нафтових об'єктах РФ на відстані тисячі трьохсот кілометрів від кордону. Цілями стали експортний термінал у Ростовській області та нафтові об'єкти в Ярославській області й Удмуртії.