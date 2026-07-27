Ракетний катер, аеродроми та нафтові об'єкти: СБУ показала нові результати 40-денної операції

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський розповів про нові наміри глави Кремля щодо мобілізації.

За його словами, диктатор планує залучити від трьохсот до п'ятисот тисяч осіб після виборів до Держдуми РФ, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня.

Нагадаємо, українські захисники також вдарили по нафтових об'єктах РФ на відстані тисячі трьохсот кілометрів від кордону. Цілями стали експортний термінал у Ростовській області та нафтові об'єкти в Ярославській області й Удмуртії.