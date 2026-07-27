Ракетный катер, аэродромы и нефтяные объекты: СБУ показала новые результаты 40-дневной операции

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации .

По его словам, диктатор планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.

Напомним, украинские защитники также ударили по нефтяным объектам РФ на расстоянии тысячи трехсот километров от границы. Целями стали экспортный терминал в Ростовской области и нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.