Ракетный катер, аэродромы и нефтяные объекты: СБУ показала новые результаты 40-дневной операции

Служба безопасности Украины за неделю поразила десятки объектов в тылу РФ - среди них аэродромы, системы ПВО, нефтедобывающая платформа и ракетный катер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Речь идет о результатах сорокадневной операции СБУ, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель кампании - снизить военно-экономический потенциал РФ.
На прошлой неделе бойцы службы нанесли удары по военным объектам, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, логистике и морским целям государства-агрессора.
На территории временно оккупированного Крыма и Ростовской области СБУ поразила:
Под ударом оказались и объекты на воде:
СБУ продолжает избивать по источникам финансирования войны РФ. Поражено:
Отдельно бойцы СБУ ударили по местам дислокации ФСБ РФ:
Тем временем бойцы Главного управления разведки Минобороны Украиныуничтожили пусковую установку и радар зенитного комплекса С-400 на территории временно оккупированного Крыма.
Разведчики сожгли технику прямо на боевой позиции в ночь на 26 июля.
Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации .
По его словам, диктатор планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.
Напомним, украинские защитники также ударили по нефтяным объектам РФ на расстоянии тысячи трехсот километров от границы. Целями стали экспортный терминал в Ростовской области и нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.