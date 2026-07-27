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Ракетный катер, аэродромы и нефтяные объекты: СБУ показала новые результаты 40-дневной операции

12:01 27.07.2026 Пн
3 мин
Что успела поразить СБУ на протяжении недели спецоперации?
aimg Елена Чупровская
Фото: СБУ показала новые результаты ударов по РФ (Getty Images)

Служба безопасности Украины за неделю поразила десятки объектов в тылу РФ - среди них аэродромы, системы ПВО, нефтедобывающая платформа и ракетный катер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Речь идет о результатах сорокадневной операции СБУ, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель кампании - снизить военно-экономический потенциал РФ.

На прошлой неделе бойцы службы нанесли удары по военным объектам, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, логистике и морским целям государства-агрессора.

Аэродромы и системы ПВО

На территории временно оккупированного Крыма и Ростовской области СБУ поразила:

  • военный аэродром "Бельбек" в Крыму - выведена из строя радиолокационная станция дальнего радиуса действия "Небо-У";
  • военный аэродром "Саки" в Крыму - поражен резервуар с горюче-смазочными материалами;
  • многофункциональную радиолокационную станцию 92Н6Е "Grave Stone" вместе с антенной башней, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" в Ростове-на-Дону;
  • зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21" в том же Ростове-на-Дону- их полностью уничтожили;
  • склады и мастерские беспилотников в населенном пункте Малиновка на временно оккупированной территории Донецкой области и у Яны Капу в Крыму.

Морские цели и военная логистика

Под ударом оказались и объекты на воде:

  • ракетный катер проекта 12418 "Молния" в Каспийском море;
  • два грузовых судна, которые находились под международными санкциями. Их использовали для перевозки военных грузов между Ираном и Россией.

Нефтяная и энергетическая инфраструктура

СБУ продолжает избивать по источникам финансирования войны РФ. Поражено:

  • нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского" в Каспийском море - важную часть российской энергетической инфраструктуры;
  • линейно-производственную диспетчерскую станцию "Субханкулово" в Башкортостане. Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около тысячи трехсот пятидесяти километров и попали в резервуарный парк нефтеперекачивающей станции;
  • мини-НПЗ "Новоспасский" в Ульяновской области - дроны пролетели около девятисот километров, после удара загорелся резервуарный парк предприятия;
  • Мини-НПЗ "1-й завод" в Калужской области - еще один объект, обеспечивающий топливом военную машину РФ.

Командные пункты окупантов

Отдельно бойцы СБУ ударили по местам дислокации ФСБ РФ:

  • координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ на временно оккупированной Херсонской области - по цели попали тринадцать беспилотников СБУ. По предварительным оценкам, на территории могли находиться около ста сотрудников ФСБ;
  • места дислокации ФСБ в населенном пункте Счастливцево на временно оккупированной территории Херсонщины и в Юрьевке Донецкой области.

Хронология последних ударов по РФ

Тем временем бойцы Главного управления разведки Минобороны Украиныуничтожили пусковую установку и радар зенитного комплекса С-400 на территории временно оккупированного Крыма.

Разведчики сожгли технику прямо на боевой позиции в ночь на 26 июля.

Как сообщало РБК-Украина, президент Владимир Зеленский рассказал о новых намерениях главы Кремля по мобилизации .

По его словам, диктатор планирует привлечь от трехсот до пятисот тысяч человек после выборов в Госдуму РФ, ориентировочно в конце сентября или начале октября.

Напомним, украинские защитники также ударили по нефтяным объектам РФ на расстоянии тысячи трехсот километров от границы. Целями стали экспортный терминал в Ростовской области и нефтяные объекты в Ярославской области и Удмуртии.

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