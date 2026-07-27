Україна вдарила по нафтових об'єктах РФ за 1300 км від кордону

Українські захисники цієї ночі знову дотяглися до глибокого тилу Росії - від Ростовської області до Удмуртії, за тисячу триста кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

"Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", - зазначив Зеленський.

За словами президента, ці удари є частиною плану далекобійних дій, спрямованого на те, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про нові наміри глави Кремля щодо мобілізації - за його словами, Путін планує залучити від трьохсот до п'ятисот тисяч осіб після виборів до Держдуми РФ, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України знищило пускову установку та радар зенітного комплексу С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Розвідники спалили техніку просто на бойовій позиції в ніч проти 26 липня.