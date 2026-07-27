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Україна вдарила по нафтових об'єктах РФ за 1300 км від кордону

11:14 27.07.2026 Пн
2 хв
Що саме уразили українські захисники минулої ночі?
aimg Олена Чупровська
Україна вдарила по нафтових об'єктах РФ за 1300 км від кордону Фото: у трьох регіонах РФ чули вибухи (t.me GUmchs62)
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Українські захисники цієї ночі знову дотяглися до глибокого тилу Росії - від Ростовської області до Удмуртії, за тисячу триста кілометрів від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Куди влучили українські захисники

Уночі далекобійні удари досягли одразу трьох регіонів Росії.

  • У Ростовській області уражено експортний термінал, що розташований приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту.
  • У Ярославській області ціллю стали нафтові об'єкти.
  • В Удмуртській Республіці також уразили нафтовий об'єкт - це вже 1300 кілометрів від державного кордону України.

За словами президента, ці удари є частиною плану далекобійних дій, спрямованого на те, щоб зменшити можливості Росії фінансувати війну.

"Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про нові наміри глави Кремля щодо мобілізації - за його словами, Путін планує залучити від трьохсот до п'ятисот тисяч осіб після виборів до Держдуми РФ, орієнтовно наприкінці вересня або на початку жовтня.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України знищило пускову установку та радар зенітного комплексу С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Розвідники спалили техніку просто на бойовій позиції в ніч проти 26 липня.

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