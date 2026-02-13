ЗСУ вдарили по "надзвичайно важливій" цілі росіян у Криму

Сили оборони України уразили РЛС "Небо-У" у Криму та ще низну ворожих об'єктів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У рамках системних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України в ніч на 13 лютого завдали ураження по низці важливих об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у районах Солодководного та Любимівки Запорізької області уражені зосередження живої сили противника. А у районах Токмака та Михайлівки - пункти дислокації операторів дронів противника.

У районі н.п. Селидове Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів ворога.

Крім того, вчора, у районі Євпаторії (Крим) уражено радіолокаційну станцію 55Ж6У "Небо-У".

Також у районі Комишувахи Донецької області уражено район зосередження військової техніки противника.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Що відомо про РЛС "Небо-У"

Як розповідав "Мілітарний", "Небо" - це сімейство російських радіолокаційних станцій метрового діапазону хвиль. Перша серійна радіолокаційна система була випущена у 1995 році.

Родина "Неба" складається з двох гілок - для військ ППО і для частин ППО сухопутних військ. Останні мають менші і простіші антени, а відповідно - менший час розгортання/згортання.

Перший представник родини - радар 55Ж6 "Небо" - забезпечує виявлення цілі типу "винищувач" на відстані до 400 км. Але це - на висоті 20 км. Якщо ціль знижується до 500 м, дальність виявлення падає до 65 км.

"Небо-У" - це модернізація першої версії 55Ж6. Прототип був виготовлений ще в 1995 році, але міноборони Росії ця РЛС постачається з 2006 року. У 2006-2011 роках було виготовлено 17 станцій.

У станції застосована хрестоподібна фазована антенна решітка, горизонтальна частина якої є антеною віддалеміра, а вертикальна - антеною висотоміра. Під час модернізації було збільшено зону визначення висоти та підвищено точність вимірювання координат, підвищено захищеність від активних завад та підвищено інформативність системи контролю.

Для транспортування "Неба-У" потрібні три напівпричепи, в яких перевозять антену, апаратну кабіну, дизель-генератор і виносний пункт управління, що може розташовуватися до 1 км від антени. Сама антена має висоту 43 метри.

У Росії заявляють, що станція здатна знаходити та супроводжувати цілі як аеродинамічні (літаки, вертольоти, крилаті ракети тощо), так і балістичні (бойові блоки ракет).

Також "Небо-У" визначає державну приналежність об'єктів і передає інформацію на командний пункт або зенітним комплексам. Виробники заявляють, що система має можливість пеленгувати джерела перешкод і визначати їх місце розташування.

У офіційних характеристиках РЛС "Небо-У" фігурує дальність дії у 700 км. Однак йдеться про максимальний радіус виявлення великих цілей на кшталт пасажирських літаків. Винищувач цей радар бачить на відстані до 400 км, якщо йдеться про висоту 20 км.

Чим нижчою є висота, тим меншою дальність дії "Неба-У". Так винищувач, що летить на висоті 3 км радар може засікти лише на відстані до 170 км, а якщо висота 500 м - тільки 65 км.