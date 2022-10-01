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Ракетні удари по Одеській області: окупанти влучили у промисловий об'єкт

Фото: окупанти вдарили ракетами на Одещині (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вранці завдали ракетних ударів по Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Окупанти, ймовірно, застосували "Іскандер".

"Двома ракетами потрапили в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яка оперативно ліквідована. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 29 вересня в Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також в Одесі пролунали вибухи під час тривоги 27 вересня.

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Одеса