Ракетні удари по Одеській області: окупанти влучили у промисловий об'єкт

Окупанти, ймовірно, застосували "Іскандер".

"Двома ракетами потрапили в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено електропідстанцію, кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яка оперативно ліквідована. Без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 29 вересня в Одесі та Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також в Одесі пролунали вибухи під час тривоги 27 вересня.

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