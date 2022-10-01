Ракетные удары по Одесской области: оккупанты попали в промышленный объект

Оккупанты, вероятно, применили "Искандер".

"Двумя ракетами попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция, несколько окрестных зданий. В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидирован. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 сентября в Одессе и Николаеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Также в Одессе раздались взрывы во время тревоги 27 сентября.

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