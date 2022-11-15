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Ракетні удари по Хмельницькому: у місті частково пропало світло

Фото: внаслідок ракетного удару у Хмельницькому частково пропало світло (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькому внаслідок двох прильотів російських ракет частково відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Є два прильоти по Хмельницькій територіальній громаді. У частині міста Хмельницького відсутнє електропостачання. Зберігайте спокій та залишайтесь у укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги по Україні в низці регіонів пролунали вибухи.

Пізніше Кличко розповів, що російські окупанти потрапили до двох житлових будинків у Печерському районі Києва.

Також російські військові вдарили по Львову. В обласному центрі було чути кілька гучних вибухів. У місті частково зникло світло.

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Вторгнення Росії до УкраїниХмельницький