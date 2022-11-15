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Ракетные удары по Хмельницкому: в городе частично пропал свет

Фото: в результате ракетного удара в Хмельницком частично пропал свет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком в результате двух прилетов российских ракет частично отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Есть два прилета по Хмельницкой территориальной громаде. В части города Хмельницкого отсутствует электроснабжение. Сохраняйте спокойствие и оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги по Украине в ряде регионов прогремели взрывы.

Позже Кличко рассказал, что российские оккупанты попали в два жилых дома в Печерском районе Киева.

Также российские военные ударили по Львову. В областном центре было слышно несколько громких взрывов. В городе частично пропал свет.

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Вторжение России в УкраинуХмельницкий