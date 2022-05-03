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Ракетная угроза остается постоянной как с моря, так и с Крыма, - спикер Одесской ОВА

Фото: в Одессе и области остается угроза ракетного удара (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ночь в Одессе и области прошла спокойно, без обстрелов. В регионе не зафиксировано грубых нарушений усиленного комендантского часа. При этом оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Одессе и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Ракетная угроза остается постоянной как с моря, так и с территории временно оккупированного Крыма", - заявил Братчук.

По его словам, украинские силы обороны удерживают позиции и получили соответствующие боевые задания и наблюдают за ситуацией, которая развивается на территории непризнанного Приднестровья.

Также враг пытается более интенсивно проводить воздушную разведку, но терпит большие потери.

Кроме того, Братчук призвал всех привлекаться к защите Одесского региона и поблагодарил тех, кто делает это постоянно.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Приднестровье не является для Украины большой угрозой.

Ранее Латвия призвала граждан покинуть Приднестровье и отказаться от поездок туда.

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