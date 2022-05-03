Ракетная угроза остается постоянной как с моря, так и с Крыма, - спикер Одесской ОВА

"Ракетная угроза остается постоянной как с моря, так и с территории временно оккупированного Крыма", - заявил Братчук.

По его словам, украинские силы обороны удерживают позиции и получили соответствующие боевые задания и наблюдают за ситуацией, которая развивается на территории непризнанного Приднестровья.

Также враг пытается более интенсивно проводить воздушную разведку, но терпит большие потери.

Кроме того, Братчук призвал всех привлекаться к защите Одесского региона и поблагодарил тех, кто делает это постоянно.