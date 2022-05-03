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Ракетна загроза залишається постійною як з моря, так і з Криму, - спікер Одеської ОВА

Фото: в Одесі та області залишається загроза ракетного удару (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів. У регіоні не зафіксовано грубих порушень посиленої комендантської години. При цьому окупанти продовжують наносити ракетні удари по Одесі та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Ракетна загроза залишається постійною як з моря, так і з території тимчасово окупованого Криму", - заявив Братчук.

За його словами, українські сили оборони утримують позиції і отримали відповідні бойові завдання і спостерігають за ситуацією, яка розвивається на території невизнаного Придністров'я.

Також ворог намагається більш інтенсивно проводити повітряну розвідку, але зазнає великих втрат.

Крім того, Братчук закликав усіх залучатися до захисту Одеського регіону і подякував тим, хто робить це постійно.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Придністров'я не є для України великою загрозою.

Раніше Латвія закликала громадян покинути Придністров'я і відмовитися від поїздок туди.

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