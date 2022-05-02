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Приднестровье не является для нас большой угрозой, - Буданов

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Киев, Понедельник 02 мая 2022 20:29
Приднестровье не является для нас большой угрозой, - Буданов Фото: Кирилл Буданов (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов оценил угрозы Украине с территории непризнанного Приднестровья, где размещены российские войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

Главный разведчик уверен, что в военном плане Приднестровье является проблемой для России. Она не имеет доступа в регион, поэтому серьезной опасности оттуда нет.

"Те подразделения, которые находятся в Приднестровье – это и есть вся их сила: примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в регионе. Большей частью они охраняют склады в населенном пункте Колбасное. А меньшей – радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе", – объяснил Буданов.

По словам начальника ГУР Минобороны, непризнанное Приднестровье "большой угрозой не является". Однако фактор "ПМР" Россия будет использовать для дестабилизации Румынии, Молдовы и Украины.

К слову, Генштаб ВСУ назвал ситуацию в непризнанном Приднестровье "напряженной".

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