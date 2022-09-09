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Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

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П'ятниця 09 вересня 2022 02:56
Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі Фото: У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає 19 кораблів і катерів, серед яких 3 надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя.

Загроза ракетних ударів залишається актуальною. Наші воїни закликали не нехтувати сигналами повітряних тривог.

Нагадаємо, українські захисники продовжують потужно бити по російських окупантах на півдні. ЗСУ знищили 2 склади та поромну переправу ворога.

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Чорне море Війна Росії проти України
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