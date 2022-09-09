ВСУ уничтожили 2 склада, паромную переправу и 3 "Урагана" оккупантов, - ОК "Юг"
Украинские защитники продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ уничтожили 2 склада и паромную переправу врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Военные отмечают, что наша авиация нанесла 6, а ракетно-артиллерийские подразделения - 265 точных поражений.
"Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", - подчеркнули в ОК "Юг".
Потери РФ за боевой день составляют:
- 59 солдат;
- 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них;
- 2 самоходных орудия артиллерии "Пион";
- самоходная гаубица "Мста-С";
- 3 самоходные артиллерийско-минометные установки;
- танк Т-72;
- 6 единиц автобронетехники.
"Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке", - добавили военные.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских кафиров более тысячи квадратных километров с начала сентября.
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