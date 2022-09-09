ВСУ уничтожили 2 склада, паромную переправу и 3 "Урагана" оккупантов, - ОК "Юг"

Фото: ВСУ уничтожили 2 склада, паромную переправу и 3 "Урагана" оккупантов на юге (Getty Images)

Украинские защитники продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ уничтожили 2 склада и паромную переправу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отмечают, что наша авиация нанесла 6, а ракетно-артиллерийские подразделения - 265 точных поражений. "Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", - подчеркнули в ОК "Юг". Потери РФ за боевой день составляют: 59 солдат;

3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них;

2 самоходных орудия артиллерии "Пион";

самоходная гаубица "Мста-С";

3 самоходные артиллерийско-минометные установки;

танк Т-72;

6 единиц автобронетехники. "Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке", - добавили военные.