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ВСУ уничтожили 2 склада, паромную переправу и 3 "Урагана" оккупантов, - ОК "Юг"

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 01:47
ВСУ уничтожили 2 склада, паромную переправу и 3 "Урагана" оккупантов, - ОК "Юг" Фото: ВСУ уничтожили 2 склада, паромную переправу и 3 "Урагана" оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники продолжают мощно бить по российским оккупантам на юге. ВСУ уничтожили 2 склада и паромную переправу врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Военные отмечают, что наша авиация нанесла 6, а ракетно-артиллерийские подразделения - 265 точных поражений.

"Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", - подчеркнули в ОК "Юг".

Потери РФ за боевой день составляют:

  • 59 солдат;
  • 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них;
  • 2 самоходных орудия артиллерии "Пион";
  • самоходная гаубица "Мста-С";
  • 3 самоходные артиллерийско-минометные установки;
  • танк Т-72;
  • 6 единиц автобронетехники.

"Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке", - добавили военные.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные смогли освободить от российских кафиров более тысячи квадратных километров с начала сентября.

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