Ракетная опасность. Россия держит в Черном море три носителя "калибров"

Российские оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Украинские военные отмечают, что корабельная группировка вражеского флота после шторма увеличена до 15 единиц, которые продолжают маневрировать в ракетно-безопасных районах моря.

"Наготове два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр" и два ВДК", - указали в ОК "Юг".

Следовательно, угроза ударов в зоне достижения вражеского вооружения остается актуальной. Наши воины призывали не подвергать себя опасности и прислушиваться к советам и требованиям военного командования.