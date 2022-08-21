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Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Фото: Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначають, що корабельне угруповання ворожого флоту після шторму збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря.

"Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу "Калібр" і два ВДК", - вказали в ОК "Південь".

Відтак, загроза ударів у зоні досягання ворожого озброєння залишається актуальною. Наші воїни закликали не наражати себе на небезпеку та дослухатись порад і вимог військового командування.

Нагадаємо, в ніч проти 21 серпня у Харкові, Миколаєві та Одесі під час повітряних тривог було чутно звуки вибухів.

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Війна Росії проти України