Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Російські окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Українські військові зазначають, що корабельне угруповання ворожого флоту після шторму збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря.
"Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу "Калібр" і два ВДК", - вказали в ОК "Південь".
Відтак, загроза ударів у зоні досягання ворожого озброєння залишається актуальною. Наші воїни закликали не наражати себе на небезпеку та дослухатись порад і вимог військового командування.
Нагадаємо, в ніч проти 21 серпня у Харкові, Миколаєві та Одесі під час повітряних тривог було чутно звуки вибухів.
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