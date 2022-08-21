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В Николаеве слышны мощные взрывы

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Николаев, Воскресенье 21 августа 2022 01:21
В Николаеве слышны мощные взрывы Фото: В Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Николаеве в ночь на 21 августа прогремели мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Мэр отметил, что сирены начали выть около 01:00 часов 21 августа.

"Николаев - мощные взрывы! Слышно в разных районах", - проинформировал Сенкевич.

Он также призвал местных жителей пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.

Напомним, в Харькове ночью 21 августа во время воздушной тревоги было слышны звуки взрывов.

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