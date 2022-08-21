В Николаеве слышны мощные взрывы

В Николаеве в ночь на 21 августа прогремели мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram николаевского городского головы Александра Сенкевича.

Мэр отметил, что сирены начали выть около 01:00 часов 21 августа. "Николаев - мощные взрывы! Слышно в разных районах", - проинформировал Сенкевич. Он также призвал местных жителей пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.