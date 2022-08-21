ua ru
Нд, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів"

Новость на русском →
Неділя 21 серпня 2022 05:17
Ракетна небезпека. Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" Фото: Росія тримає у Чорному морі три носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти вивели два надводні та один підводний носій "Калібрів" у Чорне море. Небезпека ракетних ударів по українських містах зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Українські військові зазначають, що корабельне угруповання ворожого флоту після шторму збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря.

"Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу "Калібр" і два ВДК", - вказали в ОК "Південь".

Відтак, загроза ударів у зоні досягання ворожого озброєння залишається актуальною. Наші воїни закликали не наражати себе на небезпеку та дослухатись порад і вимог військового командування.

Нагадаємо, в ніч проти 21 серпня у Харкові, Миколаєві та Одесі під час повітряних тривог було чутно звуки вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час
У Харкові та області вводять затяжну комендантську годину: дата і час
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам