США знали о планируемой атаке на базу в Ираке

Фото: американские войска в Ираке (twitter/evankokkinos97)

Американские военные укрылись за два с половиной часа до начала атаки

Военнослужащие США знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что большинство войск вылетели с базы, остальные укрылись в бункерах за два с половиной часа до начала ракетного удара. При этом военные отметили, что им было известно о планируемой атаке, однако они не знали, какого рода она будет.

Атака была направлена на американский участок авиабазы, которая составляет лишь четверть от иракской базы. Сами ракетные удары длились около двух часов. В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, 7 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом после того, как по приказу президента США Дональда Трампа в Багдаде был убит главный командир страны Касем Сулеймани.

Ранее в Иране заявили, что имеют 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани. При этом секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани заявил, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для США.