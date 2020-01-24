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От ракетного удара Ирана более 30 военных США получили травмы

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 20:58
От ракетного удара Ирана более 30 военных США получили травмы
Иллюстративное фото (Getty Images)

Трамп сначала заявлял, что во время атаки 7 января на авиабазу с американцами никто не пострадал

От ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 34 военных США получили черепно-мозговые травмы. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Сообщается, что половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям, а остальные 17 солдат находятся под медицинским наблюдением.

Хотя президент Дональд Трамп сначала заявлял, что во время атаки 7 января на авиабазу с американцами никто не пострадал.

В то же время, по словам военных, про симптомы сразу после удара никто не сообщал - о них стало известно через несколько дней.

Напомним, 7 января Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента.

Как сообщало РБК-Украина, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где находятся американские военные. Тогда военнослужащие США заявили, что знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке.

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