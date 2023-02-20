Ракетна небезпека залишається: скільки носіїв "Калібрів" ворог тримає в Чорному морі

"Що стосується очікування посилення якихось дистанційних впливів противника, як-от ракетні удари, то небезпека залишається", - сказала Гуменюк.

За її словами, хоч ворог і завів більшість своїх кораблів у пункти базування, один підводний носій ракет "Калібр" залишається на бойовому чергуванні.

"Вони можуть завдавати і точкових ракетних ударів, про які ми попереджали. Тому що виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони", - зазначила Гуменюк.

Гуменюк додала, ситуація на південному фронті нині складна, але контрольована Силами оборони. Однак, ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти, намагаючись у такий спосіб тиснути на українських військових.

Нагадаємо, раніше військові розповідали про те, що в окупантів виснажені запаси крилатих ракет, тому "Калібрів" їм не вистачає.

Додамо, також українців попередили, що Росія може посилити обстріли території України, зокрема впродовж 22-24 лютого.

До того ж ворог скорочує інтервали обстрілів, щоб дошкулити Україні напередодні річниці вторгнення.

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