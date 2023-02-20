Ракетная опасность остается: сколько носителей "Калибров" враг держит в Черном море

"Что касается ожидания усиления каких-то дистанционных воздействий противника, таких как ракетные удары, то опасность остается", - сказала Гуменюк.

По ее словам, хоть враг и завел большинство своих кораблей в пункты базирования, один подводный носитель ракет "Калибр" остается на боевом дежурстве.

"Они могут наносить и точечные ракетные удары, о которых мы предупреждали. Потому что обнаружение пусков ракет с подлодок очень усложнено для работы нашей противовоздушной обороны", - отметила Гуменюк.

Гуменюк добавила, что ситуация на южном фронте сейчас сложная, но контролируемая Силами обороны. Однако враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты, пытаясь таким образом давить на украинских военных.

Напомним, ранее военные рассказывали о том, что у оккупантов истощены запасы крылатых ракет, поэтому "Калибров" им не хватает.

Добавим, также украинцев предупредили, что Россия может усилить обстрелы территории Украины, в частности, 22-24 февраля.

К тому же враг сокращает интервалы обстрелов, чтобы досадить Украине в канун годовщины вторжения.

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