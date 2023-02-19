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Росія тримає у Чорному морі ракетоносії, але "Калібрів" не вистачає, - Гуменюк

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 09:16
Росія тримає у Чорному морі ракетоносії, але "Калібрів" не вистачає, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії. Проте у ворога виснажені запаси крилатих ракет, тому "Калібрів" не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що станом на ранок 19 лютого на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться 9 російських кораблів. Серед них два ракетоносії, один - надводний, інший - підводний.

Наразі загальний залп може складати 8 ракет. Проте окупанти мають ракетоносії у пунктах базування.

"Ми спостерігаємо невпевненість ворога у кількості ракет. Вони намагаються підвозити запаси "Калібрів" у Севастополь, оскільки їм вже їх не вистачає", - сказала Гуменюк.

За її словами, Росія хоч і продовжує виробляти нові ракети, проте швидкість поповнення запасів не дуже інтенсивна.

"Це говорить про те, що швидкість відновлення запасу не така, як вони б хотіли. Однак ми бачили загальну оцінку експертів, що кількість "Калібрів" у них залишилась на рівні близько 20%. Це критично низький рівень запасу. Але ми розуміємо, що вони можуть використовувати якісь додаткові ракети", - попередила речниця.

Нагадаємо, вчора росіяни знову атакували Україну ракетами, зокрема окупанти вдарили по Хмельницькому.

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