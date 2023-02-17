Росія скорочує терміни обстрілів, щоб дошкулити Україні до річниці вторгнення, - Ігнат

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Українського радіо".

Він нагадав, що 23 лютого у Росії святкують День Радянської Армії, саме тому окупанти намагаються до цієї дати здобути хоча б якийсь успіх у війні з Україною.

"Вони постійно спішать щось довести Путіну, чи він сам хоче довести. Так, ми вже звикли, що до певних дат йде це (обстріли - ред.). Тут вже бачите - терміни починають тиснути. Вони хочуть до 23-го лютого - це у них день захисника вітчизни, а наступний день - це річниця вторгнення в Україну, яку вони хочуть захопити. От можливо і скорочують терміни обстрілів, щоб найбільше дошкулити Україні", - сказав він.

Ігнат зауважив, що якщо Росія і почне масштабні обстріли, то це буде до 23-го та 24-го лютого. Однак він запевнив, що коли б не трапився обстріл - Українське ППО працює на повну віддачу.

"Можна прогнозувати, що 23-24 число, це крайні дати, коли можливі масштабні обстріли від росіян", - сказав він.