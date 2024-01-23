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Ракетна небезпека по всій Україні: ще один МіГ-31К злетів у РФ

Фото: російський винищувач МіГ-31К (defence-blog.com)
Автор: Володимир Костирін

У Росії злетів ще один винищувач МіГ-31К, який може бути носієм аеробалістичних ракет "Кинжал". Небезпека повітряних ударів зберігається по всій території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Військові заявили про фіксацію зліта ще одного ворожого МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області (РФ).

"Ракетна небезпека для всієї території України залишається!" - йдеться в оголошенні.

Ракетна небезпека

Нагадаємо, перед тим сьогодні, 23 січня, близько третьої години дня була оголошена масштабна повітряна тривога по всій території України. Причиною стала фіксація зліту у Росії винищувача-ракетоносія МіГ-31К.

Раніше сьогодні вранці територією України почала поширюватися повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск військами РФ ракет зі стратегічної авіації. Пізніше з'явилася інформація про роботу ППО у Києві.

Пізніше повітряну тривогу в Україні було оголошено о 13:24 - вона торкнулася Києва, області та частини України. Зокрема: Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську, Чернігівську, Сумську, Полтавську, Кіровоградську області. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики та пуски ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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