RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетная опасность по всей Украине: еще один МиГ-31К взлетел в РФ (обновлено)

Фото: российский истребитель МиГ-31К (defence-blog.com)
Автор: Владимир Костырин

В России взлетел еще один истребитель МиГ-31К, который может являться носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Опасность воздушных ударов сохраняется на всей территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военные заявили о фиксации взлета еще одного вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области (РФ).

"Ракетная опасность для всей территории Украины остается!" - говорится в объявлении.

Отбои тревоги

В 17:43 в Воздушных силах заявили об отмене ракетной опасности из-за взлета российского истребителя.

"Отбой угрозы по МиГ-31К", - говорится в объявлении.

Ракетная опасность

Напомним, перед тем сегодня, 23 января, около трех часов дня была объявлена масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. Причиной стала фиксация взлета в России истребителя-ракетоносителя МиГ-31К.

Ранее сегодня утром по территории Украины начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске войсками РФ ракет со стратегической авиации. Позже появилась информация о работе ПВО в Киеве.

Позже воздушная тревога в Украине была объявлена в 13:24 - она затронула Киев, область и часть Украины. В частности: Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская области. В Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики и пусках ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
воздушная тревогаракетный удар