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Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (відбій)

Фото: Ракетна небезпека. В Україні оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці областей України оголосили про повітряну тривогу. Попереджають про ракетну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 12:13 мапа повітряних тривог виглядає так:

Причина повітряної тривоги

Як пишуть Повітряні сили, в усіх областях України, де оголошена повітряна тривога - існує ракетна небезпека. 

Водночас в Донецькій та Запорізькій областях тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямку. Попередили про загрозу застосування авіаційного озброєння. 

Вибухи в Чернігівській області 

Російські окупанти вдарили по центру міста, ймовірно, балістичною ракетою. Цивільних закликали залишатись в укриттях. 

За словами виконуючого обов'язки мера Чернігова Олександра Ломака, внаслідок удару є постраждалі. Зокрема є інформація й про загиблих. 

Пожежа в Києві 

В селі Петропавлівська Борщагівка сталась пожежа на складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. 

В ДСНС попередили, що пожежа ніяк не пов'язана з оголошеною в регіоні повітряною тривогою. 

Відбій 

В усіх областях України, окрім Запорізької та Донецької, оголосили про відбій. 

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