Ракетная опасность. В Украине объявили воздушную тревогу (отбой)

Где объявлена тревога

По состоянию на 12:13, карта воздушных тревог выглядит так:

Причина воздушной тревоги

Как пишут Воздушные силы, во всех областях Украины, где объявлена воздушная тревога, существует ракетная опасность.

В Донецкой и Запорожской областях тревога связана с активностью вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлении. Предупредили об угрозе применения авиационного вооружения.

Взрывы в Черниговской области

Российские оккупанты ударили по центру города, вероятно, баллистической ракетой. Гражданских призвали оставаться в укрытиях.

По словам исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломака, в результате удара есть пострадавшие. В частности есть информация и о погибших.

Пожар в Киеве

В селе Петропавловская Борщаговка произошел пожар на складском помещении Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

В ГСЧС предупредили, что пожар никак не связан с объявленной в регионе воздушной тревогой.

Отбой

Во всех областях Украины, кроме Запорожской и Донецкой, объявили об отбое.