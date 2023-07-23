ua ru
Нд, 23 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетна небезпека: в низці областей України знову повітряна тривога

Новость на русском →
Неділя 23 липня 2023 04:00
Ракетна небезпека: в низці областей України знову повітряна тривога Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була знову оголошена в Україні в ніч проти 23 липня, і сигнали залунали у низці областей. Є загроза ворожих ракетних ударів по території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Близько 03:40 військові зафіксували виліт російської стратегічної авіації Ту-22м3 (ці літаки можуть вдарити ракетами Х-22) з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

"У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!" - закликають у ПС.

Також було попередження про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

"Загроза пусків крилатих ракет із літаків Ту-22м3!" – розповіли військові.

Сигнали тривоги зазвучали у південних, східних та частині центральних регіонах.

Ракетна небезпека: в низці областей України знову повітряна тривога

Карта повітряних тривог в Україні вночі 23 липня

Нічна повітряна атака 23 липня

Зазначимо, що це вже друга повітряна тривога цієї ночі. Перед цим російські окупанти цієї влаштували ракетну атаку по містах України, застосовуючи для ударів ракети різних типів.

Близько першої ночі в Одесі пролунали потужні вибухи. Як заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, місто зазнало комбінованої ракетної атаки. У ПС тоді фіксували пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки ворожої ракетної атаки по місту, про зруйновані будинки, а також про 18 поранених та одного загиблого. У міськраді також підтвердили інформацію про руйнування Спасо-Праображенського собору внаслідок ракетного обстрілу.

Крім того, вночі також пролунали вибухи у Запоріжжі. Даних про наслідки офіційні особи поки не повідомляли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атака воздушная тревога
NEWS
Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру
Колишньому воєнкому Одеси повідомили про підозру
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста