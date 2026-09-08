Енергетики відновили зовнішнє живлення Запорізької АЕС, - Енергоатом

Українські енергетики відновили роботу лінії, яка забезпечує зовнішнє електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Станцію вдалося знову під'єднати до Об'єднаної енергосистеми України після періоду роботи критично важливих систем від дизель-генераторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом .

Напередодні увечері власні потреби тимчасово окупованої станції були заживлені від цієї лінії. Наразі споживання ЗАЕС становить 11 МВт.

В Енергоатомі зазначили, що відновити зовнішнє електропостачання вдалося завдяки роботі українських енергетиків та погодженому локальному припиненню вогню. Це створило необхідні умови для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії.

ЗАЕС залишалася без зовнішнього живлення понад два тижні

За даними Енергоатома, з 20 серпня Запорізька АЕС залишалася без зовнішнього електропостачання. Увесь цей час критично важливі системи станції отримували електроенергію від дизель-генераторів.

У компанії наголосили, що такий режим створював додаткові ризики для ядерної та радіаційної безпеки найбільшої атомної електростанції Європи.

Водночас українські фахівці виконували необхідні роботи в умовах серйозної загрози через непередбачувані дії російських окупантів та постійні безпекові ризики.

В Енергоатомі наголошують, що повноцінно гарантувати ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС можна буде лише після її деокупації, повернення під контроль України та передачі єдиному легітимному оператору - Енергоатому.