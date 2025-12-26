Ракетна небезпека в Україні: які області під загрозою

У південних областях України оголошено повітряну тривогу через крилаті ракети "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Крім того, моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Одесу масовано атакують дрони.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йшлося в дописі.

Про пуск крилатих ракет "Калібр" Повітряні сили ЗСУ попереджали близько опівночі.

Попередній масований обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників. Загалом було зафіксовано 673 засоби повітряного нападу.

До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі.

На Сумщині внаслідок удару російських БпЛА було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці. Через це значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Раніше президент України Володимир Зеленський застерігав, що Росія може вдатися до масованих ударів у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".