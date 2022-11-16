Ракетна атака - ось справжній виступ Росії на G20: Зеленський хоче швидкої реакції на удар по Польщі

Глава держави нагадав про обговорення шляхів закінчення війни напередодні, після яких армія РФ випустила понад 100 ракет по Україні. На його думку, спалені житлові будинки, зруйновані електростанції та проблеми з теплом, світлом та інтернетом закріпили за Росією статус держави-терориста.

"На жаль, є людські жертви. При чому не тільки в Україні, російські ракети вчора вдарили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція, ця ракетна атака – ось справжній виступ Росії на "двадцятці", тому коли я говорю G19, я не помиляюсь, бо Росія – терорист, і ми від цього захищаємося, така реальність", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, по території Польщі було завдано ракетного удару, що призвів до людських жертів. Згодом у польському МЗС підтвердили, що ракета була російською та викликали посла РФ із вимогами надати пояснення.

Тим часом у Сполучених Штатах нібито припускають, що в Польщі могла впасти ракета української системи ППО. Агентство AP посилається на анонімних посадовців, які "не мали права обговорювати це питання публічно".