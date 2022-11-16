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Ракетная атака - вот настоящее выступление России на G20: Зеленский хочет быстрой реакции на удар по Польше

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

К быстрой реакции на удар российской армии по территории Польши призвал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

Глава государства напомнил об обсуждении путей окончания войны накануне, после которых армия РФ выпустила более 100 ракет по Украине. По его мнению, сожженные жилые дома, разрушенные электростанции и проблемы с теплом, светом и Интернетом закрепили за Россией статус государства-террориста.

"К сожалению, есть человеческие жертвы. При чем не только в Украине, российские ракеты вчера ударили по территории соседней Польши. Нужна быстрая реакция, эта ракетная атака – вот настоящее выступление России на "двадцатке", поэтому когда я говорю G19, я не ошибаюсь, потому что Россия – террорист, и мы от этого защищаемся, такова реальность", – резюмировал Зеленский.

Напомним, во вторник, 15 ноября, по территории Польши был нанесен ракетный удар, приведший к человеческим жертвам. Впоследствии в польском МИДе подтвердили, что ракета была российской и вызвали посла РФ с требованиями предоставить объяснения.

Тем временем в Соединенных Штатах якобы предполагают, что в Польше могла упасть ракета украинской системы ПВО. Агентство AP ссылается. на анонимных должностных лиц, которые "не имели права обсуждать этот вопрос публично".

К слову. ранее президент Дуда анонсировал полное расследование причин взрыва на территории Польши.

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