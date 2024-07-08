Ракетна атака на Київ: що відомо про наслідки

Сьогодні, 8 липня, російські терористи вдруге вдались до ракетного обстрілу. У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів.
Про ракетний обстріл Києва 8 липня - в матеріалі РБК-Україна.
О 10:14 Київська обласна військова адміністрація (ОВА) заявила про роботу ППО на території регіону. Цивільних закликали дотримуватись інформаційної тиші та перебувати в укриттях.
Пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про роботу ППО й передмісті Києва.
Кореспонденти РБК-Україна повідомили про низку вибухів на території Києва. Кличко заявив про виклик медиків у Соломʼянський район.
Через деякий час Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Інформація щодо руйнувань, а також потерпілих уточнювалась.
Внаслідок ракетного обстрілу, як повідомляє КМВА, зафіксовано падіння уламків в:
"Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою", - додає КМВА.
Станом на 11:04 відомо про падіння уламків в:
Згідно з попередніми даними:
"На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється", - пише КМВА.
"Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - написав Кличко.
За словами Кличка, наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них було госпіталізовано, іншим двом - надано допомогу на місці.
"Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - відзначив міський голова.
Станом на 11:24 відомо про:
КМВА повідомляє про:
Як розповів Кличко, шістьох постраждалих було госпіталізовано.
Станом на 11:31 відомо про 5 загиблих.
У ніч на 8 липня ворог атакував Україні:
Протиповітряній обороні вдалось знищити 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.
Вдруге масштабна повітряна тривога пролунала вже близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через деякий час перші вибухи пролунали у Кропивницькому районі та Кривому Розі. Зокрема частина ракет змінила свій напрямок в бік Київської області.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Київської ОВА, КМВА, КМДА, мера Києва Віталія Кличка.
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