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Ракетна атака на Київ: що відомо про наслідки

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 8 липня, російські терористи вдруге вдались до ракетного обстрілу. У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів.

Про ракетний обстріл Києва 8 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Робота ППО у Києві та області 

О 10:14 Київська обласна військова адміністрація (ОВА) заявила про роботу ППО на території регіону. Цивільних закликали дотримуватись інформаційної тиші та перебувати в укриттях. 

Пізніше міський голова Віталій Кличко заявив про роботу ППО й передмісті Києва. 

У Києві пролунали перші вибухи 

Кореспонденти РБК-Україна повідомили про низку вибухів на території Києва. Кличко заявив про виклик медиків у Соломʼянський район

Через деякий час Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила про падіння уламків в Солом'янському районі столиці. Інформація щодо руйнувань, а також потерпілих уточнювалась. 

Падіння уламків в низці районів 

Внаслідок ракетного обстрілу, як повідомляє КМВА, зафіксовано падіння уламків в: 

  • Солом'янському; 
  • Дніпровському; 
  • Голосіївському районах. 

"Попередньо, є займання. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється. Перебувайте в укриттях до відбою", - додає КМВА. 

Є поранена, в низці районів руйнування 

Станом на 11:04 відомо про падіння уламків в: 

  • Солом’янському;
  • Дніпровському;
  • Дарницькому;
  • Деснянському;
  • Шевченківському;
  • Голосіївському районах.

Згідно з попередніми даними: 

  • в Солом’янському районі - пошкодження офісної будівлі; 
  • в Голосіївському - уламки впали біля житлового будинку; 
  • в Дніпровському - палають уламки в житловій забудові.
  • в Дарницькому районі - пошкоджено приватний будинок;
  • в Деснянському районі - займання будинку. 

"На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється", - пише КМВА. 

Влучання по приміщенню дитячого медзакладу 

"Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу", - написав Кличко. 

Кількість поранених зросла 

За словами Кличка, наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них було госпіталізовано, іншим двом - надано допомогу на місці. 

"Перевіряємо інформацію про одного загиблого", - відзначив міський голова. 

Пошкоджено дитячу лікарню Охматдит

Станом на 11:24 відомо про: 

  • в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі; 
  • в Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі; 
  • в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.
  • в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;
  • в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.
  • в Деснянському районі займання будинку. 
  • в Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.

Відомо про загиблих 

КМВА повідомляє про: 

  • 3 загиблих; 
  • 9 постраждалих. 

Як розповів Кличко, шістьох постраждалих було госпіталізовано. 

Кількість загиблих зросла 

Станом на 11:31 відомо про 5 загиблих

Ракетний обстріл у ніч на 8 липня 

У ніч на 8 липня ворог атакував Україні: 

  • 4-ма ракетами Х-101; 
  • 2 балістичними ракетами "Іскандер-М".

Протиповітряній обороні вдалось знищити 3 Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

Масований обстріл зранку 8 липня 

Вдруге масштабна повітряна тривога пролунала вже близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Через деякий час перші вибухи пролунали у Кропивницькому районі та Кривому Розі. Зокрема частина ракет змінила свій напрямок в бік Київської області. 

Під час підготовки матеріалу використовувалися: дані Київської ОВА, КМВА, КМДА, мера Києва Віталія Кличка.

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