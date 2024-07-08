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Ракетная атака на Киев: что известно о последствиях

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 июля, российские террористы во второй раз прибегли к ракетному обстрелу. В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов.

О ракетных обстрелах Киева 8 июля - в материале РБК-Украина.

Работа ПВО в Киеве

В 10:14 Киевская областная военная администрация (ОВА) заявила о работе ПВО на территории региона. Гражданских призвали соблюдать информационную тишину и находиться в укрытиях. 

Позже городской голова Виталий Кличко заявил о работе ПВО и пригороде Киева. 

В Киеве раздались первые взрывы

Корреспонденты РБК-Украина сообщили о ряде взрывов на территории Киева. Кличко заявил о вызове медиков в Соломенский район

Через некоторое время Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила о падении обломков в Соломенском районе столицы. Информация о разрушениях, а также о пострадавших уточнялась. 

Падение обломков в ряде районов 

Вследствие ракетного обстрела, как сообщает КГВА, зафиксировано падение обломков в: 

  • Соломенском; 
  • Днепровском; 
  • Голосеевском районах. 

"Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя", - добавляет КГВА. 

Есть раненый, в ряде районов разрушения 

По состоянию на 11:04 известно о падении обломков в: 

  • Соломенском;
  • Днепровском;
  • Дарницком;
  • Деснянском;
  • Шевченковском;
  • Голосеевском районах.

Согласно предварительным данным: 

  • в Соломенском районе - повреждение офисного здания; 
  • в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома; 
  • в Днепровском - горят обломки в жилой застройке.
  • в Дарницком районе - поврежден частный дом;
  • в Деснянском районе - возгорание дома. 

"На местах происшествий работают все оперативные службы. По состоянию на сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется", - пишет КГВА. 

Количество раненых возросло 

По словам Кличко, пока известно о трех пострадавших. Один из них был госпитализирован, двум другим - оказана помощь на месте. 

"Проверяем информацию об одном погибшем", - отметил городской голова. 

Попадание по помещению детского медучреждения 

"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - написал Кличко. 

Ракетный обстрел в ночь на 8 июля.

В ночь на 8 июля враг атаковал Украину:

  • 4-мя ракетами Х-101;
  • 2 баллистическими ракетами "Искандер-М".

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

Повреждена детская больница Охматдет

По состоянию на 11:24 известно о: 

  • в Соломенском районе есть повреждения офисного здания; 
  • в Голосеевском - повреждены гаражи, горят автомобили; 
  • в Днепровском - горят обломки в жилой застройке.
  • в Дарницком районе поврежден частный дом;
  • в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.
  • в Деснянском районе возгорание дома. 
  • в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.

Известно о погибших 

  • КГВА сообщает о: 
  • 3 погибших; 
  • 9 пострадавших. 

Как рассказал Кличко, шестеро пострадавших были госпитализированы. 

Количество погибших возросло 

По состоянию на 11:31 известно о 5 погибших

Массированные обстрелы утром 8 июля

Второй раз масштабная воздушная тревога прозвучала уже около 09:50. Тогда же Воздушные силы заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Через некоторое время первые взрывы прогремели в Кропивницком районе и Кривом Роге. В частности, часть ракет изменила свое направление в сторону Киевской области.

При подготовке материала использовались: данные Киевской ОВА, КГВА, мэра Киева Виталия Кличко.

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