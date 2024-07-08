Ракетная атака на Киев: что известно о последствиях

Сегодня, 8 июля, российские террористы во второй раз прибегли к ракетному обстрелу. В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов.
О ракетных обстрелах Киева 8 июля - в материале РБК-Украина.
В 10:14 Киевская областная военная администрация (ОВА) заявила о работе ПВО на территории региона. Гражданских призвали соблюдать информационную тишину и находиться в укрытиях.
Позже городской голова Виталий Кличко заявил о работе ПВО и пригороде Киева.
Корреспонденты РБК-Украина сообщили о ряде взрывов на территории Киева. Кличко заявил о вызове медиков в Соломенский район.
Через некоторое время Киевская городская военная администрация (КГВА) сообщила о падении обломков в Соломенском районе столицы. Информация о разрушениях, а также о пострадавших уточнялась.
Вследствие ракетного обстрела, как сообщает КГВА, зафиксировано падение обломков в:
"Предварительно, есть возгорание. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя", - добавляет КГВА.
По состоянию на 11:04 известно о падении обломков в:
Согласно предварительным данным:
"На местах происшествий работают все оперативные службы. По состоянию на сейчас известно об одной пострадавшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется", - пишет КГВА.
По словам Кличко, пока известно о трех пострадавших. Один из них был госпитализирован, двум другим - оказана помощь на месте.
"Проверяем информацию об одном погибшем", - отметил городской голова.
"Попадание в одно из помещений детского медицинского учреждения", - написал Кличко.
В ночь на 8 июля враг атаковал Украину:
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 3 Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.
По состоянию на 11:24 известно о:
Как рассказал Кличко, шестеро пострадавших были госпитализированы.
По состоянию на 11:31 известно о 5 погибших.
Второй раз масштабная воздушная тревога прозвучала уже около 09:50. Тогда же Воздушные силы заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Через некоторое время первые взрывы прогремели в Кропивницком районе и Кривом Роге. В частности, часть ракет изменила свое направление в сторону Киевской области.
При подготовке материала использовались: данные Киевской ОВА, КГВА, мэра Киева Виталия Кличко.
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