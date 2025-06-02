Ракетна атака на Харків: Терехов показав наслідки після удару балістики

За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети влучили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

Інша - у дорогу за кілька десятків метрів від школи.

Під атакою ракет опинився Київський район міста.

"Коли стоїш біля цієї вирви - усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів - і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин - і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв", - зазначив чиновник.

У той же час Холодногірський район зазнав атаки безпілотниками. Внаслідок ударів зруйновано виробничо-складську будівлю приватного підприємства, також пошкоджено приватні будинки у житловому секторі поруч.

Станом на ранок там постраждали шестеро людей, серед яких був семирічний хлопчик. На місці працювали психологи ДСНС.