Ракетная атака на Харьков: Терехов показал последствия после удара баллистики

По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

Другая - в дорогу в нескольких десятках метров от школы.

Под атакой ракет оказался Киевский район города.

"Когда стоишь возле этой воронки - осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров - и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут - и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв", - отметил чиновник.

В то же время Холодногорский район подвергся атаке беспилотниками. В результате ударов разрушено производственно-складское здание частного предприятия, также повреждены частные дома в жилом секторе рядом.

По состоянию на утро там пострадали шесть человек, среди которых был семилетний мальчик. На месте работали психологи ГСЧС.