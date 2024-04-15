Ракетна атака на Дніпро та область: кількість постраждалих зросла

За його словами, ввечері та вночі агресор продовжував атаки на Нікопольський район.

По районному центру та Червоногригорівській громаді агресор вдарив дронами. Мирівську громаду обстріляв з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок, мешканці неушкоджені.

Лисак додав, що вночі пролунав вибух у Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди не постраждали, наслідки уточнюються.

"У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області – 13. Серед них одна дитина", - йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив ці дані. Він додав, що психологічну допомогу внаслідок обстрілу отримали 12 осіб, з них - 2 дитини. Пошкоджено 33 приватні оселі, 11 автівок і навантажувач, лінія електропередачі.

"Ввечері 14 квітня окупанти запустили 3 дрони-камікадзе на Нікополь, ще один - на Червоногригорівську, а вночі обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Пошкоджена приватна оселя. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Фото: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук (https://t.me/mykola_lukashuk)