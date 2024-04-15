Ракетная атака на Днепр и область: количество пострадавших возросло

Возросло число пострадавших из-за падения обломков российской ракеты в Днепропетровской области вечером 14 апреля. Также ночью россияне ударили еще одной ракетой по Днепровскому району, повредив инфраструктурный объект.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
По его словам, вечером и ночью агрессор продолжал атаки на Никопольский район.
По районному центру и Червоногригорьевской громаде агрессор ударил дронами. Мировскую громаду обстрелял из тяжелой артиллерии. Изуродован частный дом, жители невредимы.
Лысак добавил, что ночью прогремел взрыв в Днепровском районе. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали, последствия уточняются.
"В Днепре к врачам обратилась еще одна женщина, раненная из-за падения обломков ракеты накануне. Таким образом, всего пострадавших в области - 13. Среди них один ребенок", - говорится в сообщении.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил эти данные. Он добавил, что психологическую помощь в результате обстрела получили 12 человек, из них - 2 ребенка. Повреждены 33 частных дома, 11 автомобилей и погрузчик, линия электропередачи.
"Вечером 14 апреля оккупанты запустили 3 дрона-камикадзе на Никополь, еще один - на Червоногригорьевскую, а ночью обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района. Поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Фото: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук (https://t.me/mykola_lukashuk)
Вечером 14 апреля в Днепре прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил о пуске в сторону города российской ракеты.
Позже в ОВА сообщили, что ракета была сбита силами ПВО, но от падения ее обломков пострадали люди в областном центре и Днепровском районе.
Сергей Лысак сообщил, что в результате инцидента пострадали 12 человек.
Кроме того, около трех ночи 15 апреля в районе города прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о применении баллистического вооружения с востока.
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